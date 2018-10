Travolge con l'auto un'operatrice ecologica: nei guai minorenne rumeno

Tragedia sfiorata, alle prime luci dell'alba, in via Matteotti a Sala Consilina, dove un ragazzino di 16 anni, di nazionali rumena, ha perso il controllo dell’auto (Fiat Punto) che guidava (ovviamente senza patente) travolgendo un’operatrice ecologica di 30 anni che stava lavorando lungo la strada.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la malcapitata all’ospedale di Oliveto Citra per le ferite riportate nell’impatto. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Stessa diagnosi per il 16enne che ora rischia una denuncia all’Autorità Giudiziaria. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.