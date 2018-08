Incidente in autostrada, all'altezza di Battipaglia: 2 feriti, uno è grave

Brutto incidente, stamattina, intorno alle 11, tra due auto e un camion, sulla rampa d'uscita dell'autostrada di Battipaglia. Due i feriti, di cui uno grave che è stato trasportato in Rianimazione.

I soccorsi

Sul posto, per soccorrere i malcapitati, 2 ambulanze del Vopi e la Polstrada per i rilievi del caso. Si indaga, dunque, per stabilire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.