Grave incidente in autostrada, all'altezza della barriera di San Severino

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14, sull'A30, direzione Caserta, all'altezza della barriera di Mercato San Severino. Per cause da accertare, infatti, un'auto è finita contro il guard rail, sfondandolo e subendo ingenti danni.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari per i soccorsi del caso e le forze dell'ordine per i rilievi. Si indaga, dunque, per ricostruire l'accaduto. Traffico in tilt, con lunghe code.