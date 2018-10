Tragico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, un morto e 6 feriti

Drammatico incidente stradale, in serata, a Battipaglia, sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, al km 23, in direzione nord. Due auto, per cause da accertare, sono entrate in collisione: violentissimo l'impatto.

L'intervento

Immediatamente sul posto, l’ambulanza rianimativa della Croce Bianca di Salerno ed i vigili del fuoco che hanno estrapolato i conducenti dalle vetture, prestando loro i primi soccorsi. Purtroppo per una delle persone coinvolte nell’incidente non c’è stato nulla da fare. Le altre sei hanno riportato vari traumi. Indaga, la polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause del tremendo sinistro.





