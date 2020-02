Incidente sull'Aversana, furgone sbanda e finisce fuori strada: sei feriti

Paura, alle prime luci dell’alba, lungo la Strada Provinciale 417 Aversana, nel territorio comunale di Battipaglia, dove un furgone è improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro il terreno agricolo che costeggia la carreggiata. A bordo vi erano alcune braccianti che si stavano recando a lavoro. Forse il conducente è stato vittima di un colpo di sonno.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti ferite sei persone, di cui tre in modo grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale “Santa Maria della Speranza” per sottoporli alle cure mediche del caso. Nessuno degli occupanti è in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.