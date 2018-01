Incidente sull'Aversana: auto finisce in un canale, 4 feriti

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi a Pontecagnano, sull'Aversana. Per cause da accertare, un’auto è sbandata, finendo in un canale di scolo, a ridosso di alcune serre agricole: 4 le persone ferite.

I soccorsi

A soccorrerle, le ambulanze del Vopi, mentre i Vigili del Fuoco hanno recuperato il veicolo. Indaga, dunque, la Polizia Municipale, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.