Incidente sull'Aversana: Smart si ribalta, 21enne ferito

Brutto incidente sull'Aversana, a Pontecagnano, alle 3 di questa mattina. Per cause da accertare, il conducente di una Smart ha perso il controllo della guida all'altezza dell'incrocio di via Marco Polo, finendo sulla rotonda e ribaltandosi.

I soccorsi

A soccorrere il malcapitato, un 21enne, i sanitari del Vopi: il giovane ha subito un trauma lombare e all'anca ed è stato condotto presso l'ospedale Ruggi di Salerno per le cure.

Gli accertamenti

Sul posto, anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non si tratta del primo sinistro in quel tratto di strada, poco illuminato e, dunque, pericoloso, specie nelle ore notturne.



Gallery