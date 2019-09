Incidente a Pontecagnano, scooter finisce fuori strada: ferito 40enne

Paura, nella serata di ieri, lungo l’Aversana, nel tratto del comune di Pontecagnano dove un uomo di 40 anni, originario di Giffoni Valle Piana, è finito improvvisamente fuori strada con lo scooter cadendo rovinosamente a terra.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del Vopi che lo ha trovato in stato confusionale e trasportato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” per accertamenti diagnostici e sanitari. Le sue condizioni di salute non sono gravi.