Incidente a Baronissi: due donne in ospedale, si indaga

Brutto incidente, stamattina, a Baronissi, lungo il Corso Garibaldi, all’altezza dell’incrocio tra via Unità d’Italia e via Buozzi. Come riporta Zerottonove, due donne hanno riportato lievi traumi.

I soccorsi

A soccorrere le malcapitate, i sanitari del 118 che le hanno condotte all’ospedale Curteri di Mercato San Severino ed all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi. Pare sia solo uno, il mezzo coinvolto. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.