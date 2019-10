Incidente a Baronissi, scontro tra 2 auto: 3 feriti

Incidente, questa sera, a Baronissi in via Berlinguer: come riporta Zerottonove, infatti, per cause da accertare, due auto si sono scontrate. Sono tre le persone rimaste ferite, in modo non grave.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale che ha effettuato i primi rilievi. Si indaga, per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.