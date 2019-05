Incidente a Baronissi: feriti due ragazzini, si indaga

Brutto incidente, ieri pomeriggio, a Baronissi. Come riporta Zerottonove, in via Belinguer, due minori sono rimasti feriti a seguito dello scontro tra due veicoli e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi, per le cure del caso.

I soccorsi

Sul posto, sono giunte due ambulanze del 118 per i malcapitati e la Polizia Municipale per i rilievi. Si indaga.