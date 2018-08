Incidente a Baronissi tra auto e moto: un ferito

Brutto incidente, ieri sera, a Baronissi: come riporta Zerottonove, per cause da accertare, un'auto e una moto si sono scontrate in via Tommaso San Severino.

I soccorsi

Sul posto, è subito intervenuta l’associazione Il Punto: di un ferito, il bilancio del sinistro. Il malcapitato è stato condotto presso l'ospedale Ruggi di Salerno: le sue condizioni sembrerebbero non essere gravi. Accertamenti in corso.