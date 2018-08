Incidente a Baronissi: ferito un centauro, accertamenti in corso

Incidente lungo la SS 88, in un tratto di strada che collega il territorio di Baronissi con quelli limitrofi: come riporta Zerottonove, un centauro del posto stamattina ha perso il controllo del suo mezzo, lungo il percorso tortuoso in zona Catapano, finendo contro il guardrail.

I soccorsi

Sul posto, i volontari de “La Solidarietà” di Fisciano che hanno provveduto a prestare le prime cure: il giovane è stato quindi trasportato all’ospedale Fucito di Mercato San Severino. Accertamenti in corso.