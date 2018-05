Incidente a Baronissi, scontro tra due auto: traffico in tilt

Incidente stamattina a Baronissi: come riporta Zerottonove, per cause da accertare, due auto si sono violentemente scontrate, nei pressi dell’uscita del raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione sud.

Il traffico

Sul posto, oltre ai carabinieri, e i sanitari del 118 per eventuali soccorsi alle quattro persone coinvolte. Nessuna grave conseguenza, ad ogni modo, ma solo rallentamenti al traffico.