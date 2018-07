Incidente a Baronissi: scontro tra un'ambulanza con un paziente a bordo e un'auto

Brutto incidente, stasera, tra Corso Garibaldi e via Farina, a Baronissi nei pressi del Comune, in direzione Salerno. Una ambulanza che stava trasportando un paziente in ospedale in codice rosso, per cause da accertare, si è scontrata con un’auto guidata da una donna.

L'intervento

Sul posto, la Croce Bianca e le forze dell'ordine. Due le ambulanze: una ha trasportato il paziente in codice rosso al Ruggi, l’altra una donna che era nella vettura coinvolta nel sinistro. Tensione.