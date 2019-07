Incidente sull'A2, all'altezza di Baronissi: diversi feriti, tra cui bambini

Incidente lungo autostrada del Mediterraneo, all’altezza di Baronissi, stamattina. Come riporta Zerottonove, in direzione sud al chilometro 5100, tre le vetture coinvolte nel sinistro: diversi, invece, sono i feriti, tra cui alcuni bambini.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari de “Il Punto” di Baronissi che, con un’ambulanza di tipo B ed una medicalizzata, hanno trasportato i pazienti al presidio ospedaliero “Curteri” di Mercato San Severino per ulteriori accertamenti. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.