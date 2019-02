Incidente a Baronissi: tre auto coinvolte, due feriti

Brutto incidente, questa mattina, ad Antessano di Baronissi. Come riporta Zerottonove, due i feriti nel sinistro che ha visto coinvolte 3 auto, in via Sant’Andrea.

L'intervento

Non chiara, la dinamica dell'incidente: sul posto, un’ambulanza de Il Punto per prestare soccorso ai malcapitati. Ad intervenire, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso: si indaga. Traffico in tilt e disagi alla circolazione.