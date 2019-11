Due incidenti in poche ore tra Baronissi e Fratte: 4 feriti, si indaga

Due incidenti in poche ore, ieri sera, nella Valle dell'Irno. Si è verificato, infatti, un tamponamento tra due auto ad Antessano di Baronissi: 4 i feriti trasportati al Pronto Soccorso di Curteri di Mercato San Severino, per le cure del caso.

Il secondo sinistro

Un altro tamponamento tra due veicoli, come riporta Zerottonove, c'è stato sulla A2, in direzione Salerno, poco prima dell’uscita di Fratte. Pesanti sono stati i rallentamenti alla circolazione a seguito del sinistro: si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto che, fortunatamente, non ha avuto drammatiche conseguenze.