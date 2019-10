Tragico incidente a Baronissi: morto un 21enne, un arresto per guida in stato di ebbrezza

Tragico incidente stradale, ieri sera, a Baronissi, sulla Strada Provinciale 27b. Troppo violento lo scontro frontale, per cause da accertare, tra due auto, una Lancia e una Fiat 500, nei pressi della rotatoria adiacente al plesso universitario di Lancusi: ha perso la vita Salvatore Giordano, di 21 anni, originario di Caprecano di Baronissi. Nonostante i disperati tentativi di salvarlo dei sanitari del 118, il giovane ha perso la vita.

L'arresto

E' stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, intanto, il conducente della seconda vettura coinvolta nell’incidente, come riporta Zerottonove. A metterlo in manette, dopo le verifiche del caso, sono stati i carabinieri.

Gli altri feriti

Gravi, intanto, le condizioni di un 23enne che è stato trasportato in codice ‘rosso’ presso il “Ruggi” di Salerno, in “Rianimazione”. Altri due ragazzi sono rimasti feriti nel sinistro, sul cui posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Si indaga.

Il commento del sindaco Valiante