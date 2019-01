Tamponamento tra bus e auto sulla Basentana: feriti due nocerini, illesa comitiva cilentana

Paura, nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la strada Basentana (in provincia di Matera) dove si è verificato un brutto tamponamento tra un bus turistico e un’automobile.

L'incidente

A bordo del pullman - riporta La Città - vi erano venti persone originarie di Castellabate, che si erano recate a Matera per visitare il presepe natalizio e la mostra di Dalì. Stavano rientrando a casa quando, improvvisamente, si è verificato il violento impatto con una Fiat Panda 4x4. Molte di loro hanno riportato lievi contusioni, ma fortunatamente l’autista ha subito fermato il veicolo. Feriti, invece, i due cacciatori orginari di Nocera Inferiore che erano a bordo della vettura, i quali sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Sulle responsabilità del sinistro indaga la Polizia Stradale.