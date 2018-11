Incidente tra due auto a Battipaglia: tre persone coinvolte

Incidente sulla Strada Statale 18, a Battipaglia: due auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate frontalmente.

Il sinistro

Una delle due vetture coinvolte si è anche ribaltata: tre le persone ferite, fortunatamente in modo lieve. Sul posto, i sanitari del 118 per i soccorsi. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica esatta e le cause del sinistro.