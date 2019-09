Incidente a Battipaglia, auto contro muro: ferito un uomo

Brutto incidente stradale oggi, a Battipaglia in via Serroni Alto. Un uomo alla guida della sua auto, una Toyota Corolla, è uscito fuori strada finendo la sua corsa contro il muro di contenimento che costeggia la carreggiata. Come riporta Battipaglia1929, l'impatto è stato violento, tanto che l’uomo, un sessantenne originario di Motecorvino Pugliano, è stato sbalzato con mezzo busto fuori dall’abitacolo, urtando la testa contro un muro.

I soccorsi

Sul posto, i carabinieri e i volontari della Croce Verde di Battipaglia: il malcapitato è stato condotto presso l'ospedale per le cure del caso. Si indaga.