Incidente a Battipaglia, auto travolge mamma e figlie dirette a scuola

Attimi di paura, stamattina, a Battipaglia: una donna è stata investita con le sue figlie, da un’auto, in via del Centenario d’Italia. La donna stava accompagnando le piccole a scuole e, a causa del sinistro, è stata condotta con le due figlie all’ospedale Santa Maria della Speranza.

I soccorsi

Ad avere la peggio tra le tre malcapitate, la bambina di quattro anni che ha riportato ferite più serie. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.