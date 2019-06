Incidente tra Battipaglia e Olevano tra un'auto e un furgone: 20enne in ospedale

Brutto incidente, stamattina, sulla Provinciale 29, tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano. Un'auto ed un furgone, infatti, si sono scontrati: ad avere la peggio, il 20enne alla guida di una Fiat Punto. Come riporta Zerottonove, sul posto, la Croce Verde che ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Il 20enne è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia per una ferita alla testa, fortunatamente non grave.

Le indagini

Non sono ancora chiare le dinamiche, ma pare che il furgone abbia invaso la corsia opposta per cercare di evitare di tamponare l’auto che lo precedeva. Si indaga.