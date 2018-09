Scende dall'auto sulla 434 e viene travolto da un camion: muore un battipagliese

Tragedia sull'asfalto, martedì sera, sulla Transpolesana, a Verona: M.A., cinquantenne originario di Battipaglia ha perso la vita dopo essere stato investito da un autoarticolato. Erano circa le 22 e l'operaio, insieme ad altre tre persone stava viaggiando sulla Statale 434 in direzione sud, dopo aver lavorato a Marmomacc, quando si è accorto di aver finito la benzina all'altezza di Villa Bartolomea.

Il dramma

Come riportano i colleghi di Veronasera, l'uomo, dopo aver parcheggiato il veicolo in corsia di emergenza, si è adoperato per risolvere il problema, ma proprio quando lo ha risolto è stato travolto dal mezzo pesante, condotto da un italiano. Il colore nero dell'auto e il buio presumibilmente non hanno permesso al conducente di vedere in tempo il cinquantenne che, vista la posizione della macchina, potrebbe essersi trovato sulla carreggiata. In suo soccorso si sono precipitati gli uomini del 118, ma per lui non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul colpo.

Gli accertamenti

Sul posto, la Polizia stradale: si indaga, anche per sapere se il defunto avesse indossato o meno il giubbotto catarifrangente. Risulta indagato, intanto, come atto dovuto, il conducente del mezzo pesante.