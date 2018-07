Incidente a Bellizzi: feriti due minori, i soccorsi e le indagini

Brutto incidente a Bellizzi: per cause da accertare, due auto si sono scontrate, in via Delle Industrie. Ad avere la peggio, 2 minori coinvolti nel sinistro che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Battipaglia, dai sanitari del Vopi.

L'intervento

Fortunamente, per loro, solo escorazioni. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.



Gallery