Cade dalla bici e finisce in un dirupo: grave un turista a Palinuro

Tensione per un turista 58enne, oggi, a Palinuro: l'uomo si era concesso una passeggiata in bici, a Capo Palinuro, quando, probabilmente a causa del sole e del caldo, ha avvertito un malore ed è caduto.

I soccorsi

Non vedendolo rientrare dopo diverso tempo, la moglie, preoccupata, ha lanciato l'allarme: attivati, dunque, i carabinieri, guardia costiera, volontari delle associazioni e del Gruppo Lucano di Centola per rintracciare il malcapitato, individuato lungo il sentiero “Fortini e Torri”, in un dirupo. Soccorso, è stato condotto presso l’ospedale di Vallo della Lucania in gravi condizioni.