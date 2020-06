Battipaglia, bimba travolta da una bici nella villa comunale: l'appello

Dramma sfiorato nella villa comunale di Battipaglia, ieri pomeriggio. Una bimba di 6 anni stava facendo lezione di ginnastica, quando all’improvviso è stata travolta da un altro ragazzino in bici. Contusioni varie per la malcapitata, ma nessuna grave ferita.

L'appello

La villa comunale, pur non essendo accessibile alle biciclette, è frequentata quotidianamente da ciclisti di tutte le età che, in barba alle norme, mettono a rischio l'incolumità delle famiglie. Accorato, dunque, l'appello dei cittadini, affinchè vengano incrementati i controlli per scongiurare nuovi pericolosi episodi.