Incidente a Bivio Pratole di Montecorvino: scooter travolto da un'auto, centauro ferito

Dramma sfiorato, oggi, a Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano, lungo la strada statale 18, nei pressi del bar Fashion. Proprio lì, un ragazzo in sella ad un motorino è stato investito da un'auto che usciva da una traversa.

I soccorsi

Il malcapitato, 28enne, ha subito un trauma cranico e la rottura del setto nasale: è stato soccorso e condotto in ospedale, per le cure del caso, dai sanitari del Vopi. Si indaga, intanto, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.