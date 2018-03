Incidente a Bollate: muore Bernardo Marrazzo, postino di Pagani

I medici del Niguarda hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile. È morto poco dopo essere stato operato d'urgenza Bernardo Marrazzo, 41 anni, originario di Pagani, vittima di un grave incidente nella mattinata di lunedì 19 marzo a Bollate, in provincia di Milano. Il 41enne da circa 10 anni si era trasferito da Pagani a Milano per lavorare come postino dopo la morte del padre e della sorella.

La dinamica

Tutto è accaduto intorno alle 11.20 vicino all'incrocio tra via IV Novembre e via Leonardo da Vinci, quando il postino è rovinato a terra dopo essere stato urtato da una Fiat Bravo. Le condizioni del 41enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, è stato accompagnato a sirene spiegate al pronto soccorso del Niguarda, dove è spirato poco dopo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e sul fatto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della tenenza di Bollate. L'impatto, secondo una prima ricostruzione fornita dai militari del comando provinciale, è avvenuto all'incrocio: lo scooter procedeva diritto mentre l'auto, proveniente dal senso opposto, doveva svoltare a sinistra. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. Il conducente della Bravo, un uomo di 34 anni, è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.