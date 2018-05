Tragedia in Emilia Romagna: incidente mortale per un 22enne del salernitano

Dramma a Molinella, sulla Sp5 nel tratto di via Fiume Vecchio, all'altezza del civico 77, in provincia di Bologna: un giovane di 22 anni, A.L., originario di Mercato San Severino e residente in Emilia, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, una Seat Ibiza, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero.

Il giovane è morto sul colpo. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri: si indaga. Tutti stretti attorno alla famiglia della vittima.