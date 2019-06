Incidente a Borgo San Cesareo di Albanella, camion contro auto

Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, presso Borso San Cesareo, frazione di Albanella. Un camion ed un'auto, infatti, per cause da accertare, si sono scontrati.

Le indagini

Il sinistro ha provocato feriti, come ci segnala un lettore: non si conoscono, al momento, ulteriori dettagli sull'accaduto. Indagano, intanto, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.