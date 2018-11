Scontro tra auto e moto a Bracigliano: ferito un centauro, si indaga

Brutto incidente, ieri pomeriggio, a Bracigliano, in località San Nazario. Precisamente in via Armando Diaz, come riporta Zerottonove, un'auto ed una moto si sono violentemente scontrati.

I soccorsi

Il centauro, uscendo dalla traversa della propria abitazione, è stato travolto e sbalzato da un’auto proveniente dalla strada principale. Il conducente dell’auto ne è uscito illeso, mentre il motociclista ha riportato diversi traumi al tratto lombo sacrale, al rachide cervicale, alla gamba sinistra, nonchè diversi dolori toracici e intercostali. Il ragazzo è stato condotto dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Sarno. Sul posto, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.