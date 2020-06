Sfondano muro di recinzione e finiscono in un dirupo: morta una ragazza

Auto finisce in un dirupo, il bilancio è drammatico: un morto ed un ferito grave. E' accaduto tra Siano e Bracigliano, oggi pomeriggio. Due persone, partite da Bracigliano, guidavano in direzione Siano quando in una curva, per cause ancora non del tutto chiare, avrebbero sbandato, sfondando un muro di recinzione e finendo con il veicolo in un dirupo.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti in rapida successione diverse ambulanze, un elicottero, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. L'auto è stata poi recuperata, con all'interno ancora le due persone. A perdere la vita, probabilmente sul colpo, una ragazza. L'altra persona invece, un ragazzo, è stato trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni sarebbero disperate. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli ed è plausibile che chi guidava, abbia perso il controllo dell'auto. Alle forze dell'ordine il compito di stabilire la verità riguardo questo drammatico evento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery