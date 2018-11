Paura a Brignano: auto si ribalta, sul posto i sanitari della Misericordia

Paura a Brignano: per cause in via di accertamento, un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Vetri del parabrezza in frantumi, automobilisti feriti ma per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari della Misericordia. L'apertura dell'airbag, come si evince dalla foto che pubblichiamo, ha evitato conseguenze gravissime.