Scafati, investe un cagnolino e scappa: l'anatema del proprietario su Facebook

A te grandissimo c.., spero che con il tuo bel Mercedes, oltre ad investire il mio cane in via della Resistenza (e non fermarti), con la stessa velocità e crudeltà, devi investire un tuo caro e a fine corsa pregare che il Signore lo abbia in gloria. Fuori casa abbiamo le telecamere: spera che la targa non sia leggibile!

Questo l'anatema di un cittadino di Scafati che, a mezzo social, ha denunciato quanto accaduto in via della Resistenza. Il suo cagnolino, infatti, è stato travolto da un'automobilista che, dopo il fatto, non si è neppure fermato a prestare soccorso. Fortunatamente, l'amico a quattro zampe non ha riportato gravi ferite. Accertamenti in corso, ad ogni modo, per risalire all'identità del pirata della strada.