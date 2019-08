Incidente nella notte a Marina di Camerota: in gravi condizioni un centauro

Brutto incidente, nella notte, lungo la Strada Regionale 562, alle porte di Marina di Camerota. Uno scooter si è scontrato con un'auto: ad avere la peggio, il giovane centauro che è stato condotto dai sanitari del 118 all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in gravi condizioni.

Le indagini

Il ragazzo, 36enne, è il titolare di un noto stabilimento balneare di Marina di Camerota. Accertamenti in corso, dunque, per stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.