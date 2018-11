Camerota, cade dalla bici e si rompe i denti: straniero in ospedale

Dramma, stamattina, a Marina di Camerota: un 50enne di origini marocchine è finito in ospedale, per essersi rotto i denti a seguito di una caduta dalla bici.

La caduta

In via Sirene, in una discesa ripida, purtroppo, pare che la cerniera zip della felpa che indossava lo straniero sia rimasta impigliata negli ingranaggi di una ruota del mezzo a due ruote: da lì, la caduta al suolo, con la bici capovolta. A soccorrere il malcapitato, i sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.