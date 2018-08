Incidente tra Agropoli e Prignano: camion finisce in una scarpata

Dramma sfiorato, nel pomeriggio, tra gli svincoli Agropoli Sud e Prignano Cilento: un camion viaggiava in direzione Sud, quando, per cause da accertare, è finito fuori strada e, dopo aver sfondato il guard rail, è precipitato in una scarpata.

L'incidente

Il mezzo, una volta uscito dalla carreggiata, si è parzialmente ribaltato. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118: l'autotrasportatore, estratto dal camion, è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizini non sembrano gravi.