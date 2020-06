Incidente in autostrada, a San Severino: camion contro auto

Brutto incidente in autostrada, questo pomeriggio: un camion ha tamponato un’auto con a bordo una famiglia che si trovava all’altezza di Mercato San Severino, in direzione Salerno.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118. Come riporta Zerottonove, una donna è stata trasportata con il figlio al Pronto Soccorso di Curteri, mentre per il marito non è stato necessario alcun intervento. Si indaga.