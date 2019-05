Incidente a Bellizzi, tir "impazzito" per un malore del conducente: un ferito

Brutto incidente, stamattina, a Bellizzi, in via delle Industrie: un camionista avrebbe accusato un malore, finendo con il suo tir contro contro alcune vetture di passaggio.

Il fatto

Come riporta Zerottonove, un Iveco Stralis con rimorchio frigo che procedeva in direzione Bellizzi, provenendo da Montecorvino, è finito contro una recinzione privata, un albero, un palo dell’illuminazione pubblica, per poi terminare la sua corsa contro due auto.

I soccorsi

Il conducente di origini casertane è stato prontamente trasportato dagli operatori del 118 presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Per il camionista, solo lievi contusioni ed escoriazioni: pare alla base del sinistro, vi sia stato un malore. Si indaga.