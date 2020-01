Incidente a Campagna: camion si ribalta, conducente in ospedale

Brutto incidente, stamattina, a Campagna, nei presso dello svincolo dell’A2 del Mediterraneo. Un camion, infatti, si è ribaltato per cause da accertare, abbattendo anche la recinzione di un’abitazione, come riporta Ondanews.

I soccorsi

Sul posto, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli per estrarre il conducente dal mezzo ed affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Si indaga.