Incidente mortale a Campolongo di Eboli: investito e ucciso un altro straniero

Ennesimo incidente in località Campolongo, ad Eboli, dove un uomo di mezza età, marocchino, è stato investito e ucciso da un'auto. Probabilmente, lavorava nei campi e stava rientrando a casa quando è stato falciato dalla vettura in corsa.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Eboli. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso, dunque, mentre aumenta, tragicamente, il numero delle vittime sull'asfalto, in quella zona, poco illuminata e assolutamente non sicura, nell'indifferenza delle istituzioni.