Incidente a Capaccio Paestum: scontro tra auto, due feriti

Incidente a Capaccio Paestum, nella notte, sul Rettifilo all’altezza dell’intersezione tra via Pertini e via Nitti. Per cause da accertare, due auto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente.

I soccorsi

Feriti, i due conducenti, entrambi immediatamente soccorsi dalle ambulanze del 118 che li hanno condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso.