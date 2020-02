Incidente a Capaccio Paestum: si ribalta ambulanza, 3 feriti

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, a Capaccio Paestum. Un’ambulanza, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente ribaltata: a bordo tre persone, tutte erite, per fortuna in modo lieve.

I soccorsi

Sul posto, altre ambulanze e i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Si indaga.