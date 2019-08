Incidente nella notte a Capaccio: auto contro un albero, 4 feriti

Incidente nella notte, a Capaccio Paestum: in via Nettuno, per cause da accertare, un'auto è finita fuori strada, impattando contro un albero. A bordo della vettura, tre ragazzini ed un 19enne, tutti turisti campani.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i 4 malcapitati in ospedale: indagano, intanto, i carabinieri di Agropoli, per stabilire le cause del sinistro che, ad ogni modo, non ha avuto gravissime conseguenze.