Due incidenti in meno di 24 ore tra Casal Velino e Capaccio: tre feriti

Brutto incidente, stamattina, a Casal Velino, sulla SP 274 Pedemontana. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate all’incrocio per la variante del Monte Stella: nessun ferito, fortunatamente, ma danni alle auto e tanto spavento per chi vi era a bordo. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso.

L'altro incidente

Un altro incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Statale 18, in località Spinazzo a Capaccio Paestum: due auto, infatti, si sono violentemente scontrate ed una delle vetture si è anche ribaltata. Tre in tutto i feriti, di cui uno in gravi condizioni. Immediati, i soccorsi del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto, anche i carabinieri per stabilire la dinamica del fatto.