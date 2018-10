Incidente a Capaccio Paestum: perde il controllo della guida, due feriti

Brutto incidente, stamattina, in località Santa Venere di Capaccio Paestum: per cause da accertare, un'auto è sbandata finendo fuori strada e urtando prima un furgone e poi un albero.

I soccorsi

Sul posto, due ambulanze: ad avere la peggio, le due persone a bordo della vettura che sono state, dunque, soccorse e condotte presso l’ospedale “San Luca” di Vallo. Si indaga.