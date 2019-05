Incidente a Capaccio, auto precipita in un dirupo: famiglia cavese in ospedale

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di sabato, a Capaccio Paestum, dove un’automobile, con a bordo una famiglia originaria di Cava de’ Tirreni, è improvvisamente precipitata in un dirupo dopo essersi scontrata con un’altra vettura nei pressi dell’intersezione stradale tra via Capaccio Paestum e via Vecchia Cilentana.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Feriti il conducente di una vettura, la moglie e la loro figlia di 10 anni, che stavano rientrando da un matrimonio. L’intera famiglia è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.