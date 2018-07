Incidente a Capaccio, moto contro auto: muore 31enne

Tragedia, nel pomeriggio di oggi, in località Vuccolo Maiorano di Capaccio Paestum, dove si è verificato un incidente mortale. A perdere la vita è stato un ragazzo di 31 anni, Nicola Pacifico, originario di Agropoli ma residente a Roccadaspide.

La dinamica

Il giovane era in sella alla sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare con una Ford Focus nei pressi di via Tempa San Paolo. Nonostante indossasse il casco, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell'ordine.